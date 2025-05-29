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Игрок сборной Азербайджана: Верю, что мы победим Англию в 1/4 финала ЧМ

Игрок сборной Азербайджана: Верю, что мы победим Англию в 1/4 финала ЧМ Игрок сборной Азербайджана: Верю, что мы победим Англию в 1/4 финала ЧМ
Футбол
29 мая 2025 г. 14:27
Игрок сборной Азербайджана: Верю, что мы победим Англию в 1/4 финала ЧМ

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Хатаи Багиров верит в победу своей команды над сборной Англии в 1/4 финала чемпионата мира в Баку.

Об этом он сказал в комментарии Report.

По словам футболиста, хотя соперник и силен, азербайджанская команда настроена на победу. "Мы хорошо подготовились и добрались до 1/4 финала. Наша команда в идеальной форме. Верю, что с поддержкой большого числа болельщиков мы победим сборную Англии", - сказал он.

Главным соперником на чемпионате мира Багиров считает сборную Сербии, которая является последний чемпионом Европы.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Англией начнется сегодня в 20:30 на Национальной гимнастической арене.

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Версия на английском языке Azerbaijan minifootball star confident ahead of quarterfinal clash with England
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol millisinin üzvü: “Dünya çempionatının 1/4 finalında İngiltərəni məğlub edəcəyimizə inanıram”

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