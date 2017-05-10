Игрок сборной Азербайджана угрожал клубу "Бурсаспор" жалобой в ФИФА

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Стала известна причина отчисления игрока сборной Азербайджана Дениза Йылмаза из состава основной команды турецкого клуба "Бурсаспор". Как сообщает Report, об этом сказал новый главный тренер команды Аднан Орнек в интервью сайту futbolarena.com.

А. Орнек отметил, что 29-летний нападающий пригрозил подать жалобу в ФИФА из-за того, что не получил зарплату. В результате, он был отчислен из основного состава.

Отметим, что отчисление Дениза Йылмаза произошло на основании обращения Аднана Орнека. Он не был допущен к игре с "Чайкур Ризеспор" Супер-лиги Турции. В качестве причины указано нарушение дисциплины опытным форвардом.