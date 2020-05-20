Игрок "Сабаиля" готовится стать тренером

"Сейчас я нахожусь в Баку и, чтобы уберечь себя, остаюсь дома".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист "Сабаиля" Майкл Эссьен, рассказывая о пандемии коронавируса в прямом эфире на странице City Sports Ghana в Instagram.

Ганский полузащитник сказал, что дома занимается индивидуально: "Я стараюсь не думать о пандемии".

Касаясь будущей карьеры, 38-летний игрок сказал, что готовится стать тренером: "В будущем планирую стать тренером. Шаг за шагом изучаю секреты этой профессии. Я люблю работать с молодыми футболистами. Каким будет будущее, покажет время".

Отметим, что Майкл Эссьен выступает в "Сабаиле" с марта 2019 года. Он также входит в тренерский состав команды U-19 бакинского клуба.