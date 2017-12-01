Игрок "Ромы" попал в аварию

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Футболист итальянской команды "Рома", находящейся в одной группе с "Карабахом" в Лиге чемпионов, Диего Перотти попал в автоаварию.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, инцидент произошел сегодня утром.

Аргентинский полузащитник попал в аварию на управляемом им Porsche Cayenne по дороге на тренировку. Автомобиль сильно поврежден, однако сам 29-летний футболист и другие участники аварии не пострадали.

Отметим, что сегодня "Рома" примет "Спаль" в рамках XV тура серии А. Матч "Рома" – "Карабах" в VI туре Лиги чемпионов состоится 5 декабря.