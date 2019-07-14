​Игрок «Реала» близок к переходу в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может стать футболистом столичного «Атлетико».

Как передаёт Report, об этом сообщает Marca.

По информации издания, стороны близки к заключению соглашения по трансферу колумбийца. Отмечается, что сам хавбек хотел бы продолжить карьеру в составе «матрасников».

В завершившемся сезоне колумбиец также выступал в аренде. Он играл за мюнхенскую «Баварию».

Отметим, что в сезоне-2018/19 хавбек сыграл в 28 матчах Бундеслиги, став автором семи голов и шести голевых передач.