Игрок "Манчестер Сити" признан лучшим плеймейкером года

17:29

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2021-го года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу организации, 30-летний игрок опередил соперников, имея в активе 160 очков. Второе место занял нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси - 105 очков.

Третье место разделили полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандеш и форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер - по 15 очков.