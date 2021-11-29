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Игрок "Манчестер Сити" признан лучшим плеймейкером года

Игрок "Манчестер Сити" признан лучшим плеймейкером года 17:29
Футбол
29 ноября 2021 г. 17:42
Игрок Манчестер Сити признан лучшим плеймейкером года

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2021-го года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу организации, 30-летний игрок опередил соперников, имея в активе 160 очков. Второе место занял нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси - 105 очков.

Третье место разделили полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандеш и форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер - по 15 очков.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti"inin futbolçusu ilin ən yaxşı pleymeykeri seçilib

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