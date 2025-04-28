Игрок "Карабаха" повторил рекорд Махмуда Гурбанова

09:32 Капитан футбольного клуба "Карабах" Бадави Гусейнов в 11-й раз стал чемпионом Азербайджана.

Капитан футбольного клуба "Карабах" Бадави Гусейнов в 11-й раз стал чемпионом Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 34-летний защитник, выиграв сезон 2024/2025 Премьер-лиги Азербайджана, повторил рекорд Махмуда Гурбанова.

Гусейнов, выступающий за агдамский клуб с лета 2012 года, выиграл все свои титулы в составе одной команды.

Махмуд Гурбанова выиграл 11 золотых медалей в составе 6 разных клубов: "Кяпаз" (1994/95, 1997/98, 1998/99), "Нефтчи" (1996/97, 2003/04, 2004/05), "Шамкир" (1999/2000, 2000/01), "Хазар Лянкяран" (2006/07), "Интер" (2007/08) и "Баку" (2008/09).

Отметим, что накануне "Карабах" досрочно обеспечил победу в сезонк 2024/2025 Премьер-лиги. Для агдамцев это 12-ый титул в чемпионате Азербайджана.