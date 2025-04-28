О нас

Игрок "Карабаха" повторил рекорд Махмуда Гурбанова

Игрок "Карабаха" повторил рекорд Махмуда Гурбанова 09:32 Капитан футбольного клуба "Карабах" Бадави Гусейнов в 11-й раз стал чемпионом Азербайджана.
Футбол
28 апреля 2025 г. 09:48
Игрок Карабаха повторил рекорд Махмуда Гурбанова

Капитан футбольного клуба "Карабах" Бадави Гусейнов в 11-й раз стал чемпионом Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 34-летний защитник, выиграв сезон 2024/2025 Премьер-лиги Азербайджана, повторил рекорд Махмуда Гурбанова.

Гусейнов, выступающий за агдамский клуб с лета 2012 года, выиграл все свои титулы в составе одной команды.

Махмуд Гурбанова выиграл 11 золотых медалей в составе 6 разных клубов: "Кяпаз" (1994/95, 1997/98, 1998/99), "Нефтчи" (1996/97, 2003/04, 2004/05), "Шамкир" (1999/2000, 2000/01), "Хазар Лянкяран" (2006/07), "Интер" (2007/08) и "Баку" (2008/09).

Отметим, что накануне "Карабах" досрочно обеспечил победу в сезонк 2024/2025 Премьер-лиги. Для агдамцев это 12-ый титул в чемпионате Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın futbolçusu Mahmud Qurbanovun rekordunu təkrarlayıb

Самое читаемое

Жителям сел Сарыджалы и Баллыджа вручены ключи от квартир
ФотоЖителям сел Сарыджалы и Баллыджа вручены ключи от квартир
21 апреля 2025 г. 13:28
На прошлой неделе от мин очищено 893,8 га территории
На прошлой неделе от мин очищено 893,8 га территории
21 апреля 2025 г. 15:16
Советник Трампа: Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
Советник Трампа: Хегсет не подходит на пост главы Пентагона
22 апреля 2025 г. 08:35
Генсек АФФА и посол Мексики в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
Генсек АФФА и посол Мексики в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества
22 апреля 2025 г. 14:22
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконной вырубки в Баку и в регионах
Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконной вырубки в Баку и в регионах
21 апреля 2025 г. 15:18
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi