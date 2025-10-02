Игрок "Карабаха" повторил достижение Мохаммеда Салаха и Килиана Мбаппе

Игрок "Карабаха" Абдулла Зубир повторил достижение пяти известных футболистов в еврокубках.

Как сообщает Report, 33-летний полузащитник добился этого результата, забив гол в матче II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором команда обыграла датский "Копенгаген".

Зубир - один из шести футболистов, которые забивали гол в основном этапе еврокубков восьмой сезон подряд.

Подобного результата достигли также выступающий за испанский "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе, игрок немецкой "Баварии" Гарри Кейн, Мохаммед Салах из английского "Ливерпуля", Лаутаро Мартинес из итальянского "Интера" и Антуан Гризманн из испанского "Атлетико".

Отметим, что вчера азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.