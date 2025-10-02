Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Игрок "Карабаха" повторил достижение Мохаммеда Салаха и Килиана Мбаппе

    Футбол
    • 02 октября, 2025
    • 10:12
    Игрок Карабаха повторил достижение Мохаммеда Салаха и Килиана Мбаппе

    Игрок "Карабаха" Абдулла Зубир повторил достижение пяти известных футболистов в еврокубках.

    Как сообщает Report, 33-летний полузащитник добился этого результата, забив гол в матче II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором команда обыграла датский "Копенгаген".

    Зубир - один из шести футболистов, которые забивали гол в основном этапе еврокубков восьмой сезон подряд.

    Подобного результата достигли также выступающий за испанский "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе, игрок немецкой "Баварии" Гарри Кейн, Мохаммед Салах из английского "Ливерпуля", Лаутаро Мартинес из итальянского "Интера" и Антуан Гризманн из испанского "Атлетико".

    Отметим, что вчера азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

    ФК "Карабах" Абдулла Зубир Килиан Мбаппе Мохаммед Салах достижение на еврокубках
    "Qarabağ"ın futbolçusu Məhəmməd Salah və Kilian Mbappenin nailiyyətini təkrarlayıb
    Qarabag's Zoubir matches Euro Cups record shared by Mbappe, Salah, Kane

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей