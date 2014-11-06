Игрок "Карабаха" пообещал показать достойную игру в матче с "Днепром"

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Игрок азербайджанского ФК "Карабах" Анси Аголи поделился своими мыслями по поводу предстоящей игры с украинским "Днепром" в рамках Европейской Лиги. Албаский полузащитник в своем интервью Report заявил о том, что матч будет тяжелым. Однако он пообещал показать достойную игру. "Игры со всеми командами Европейской Лиги являются сложными. Если будет на то воля Всевышнего, мы продемонстрируем достойную игру. Посмотрим, сможем мы победить или нет."

Отметим, что матч "Карабах" - "Днепр" пройдет 6 ноября на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Начало матча в 21:00.