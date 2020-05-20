​Игрок и сотрудники английского клуба заразились коронавирусом

У игрока и двух сотрудников английского клуба "Уотфорд" обнаружили коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Футбольный клуб "Уотфорд" подтверждает, что у трёх человек положительный результат на коронавирус. Положительный результат на коронавирус оказался у одного игрока, и двух сотрудников. Они просили о соблюдении медицинской тайны, и поэтому клуб не будет называть имена.

Все трое теперь будут самоизолированы в течение семи дней, в соответствии с протоколами, изложенными в рекомендациях Премьер-лиги. Строгое соблюдение руководящих принципов Премьер-лиги обеспечило отсутствие вируса на тренировочной площадке и безопасную среду для работы игроков. Клуб продолжит тесно взаимодействовать с пострадавшим персоналом, и дальнейших комментариев не будет", — говорится в заявлении.