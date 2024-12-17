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Игрок "Челси" из-за допинга может пропустить матчи со сборной Азербайджана

Игрок "Челси" из-за допинга может пропустить матчи со сборной Азербайджана Один из ведущих игроков украинской сборной Михаил Мудрик, выступающий за футбольный клуб "Челси", может пропустить матчи со сборной Азербайджана в рамках отборочного раунда ЧМ-2026.
Футбол
17 декабря 2024 г. 10:04
Игрок Челси из-за допинга может пропустить матчи со сборной Азербайджана

Один из ведущих игроков украинской сборной Михаил Мудрик, выступающий за футбольный клуб "Челси", может пропустить матчи со сборной Азербайджана в рамках отборочного раунда ЧМ-2026.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, 23-летнему полузащитнику может грозить четырехлетняя дисквалификация из-за положительного результата допинг-теста.

Утверждается, что в организме игрока выявлено запрещенное вещество. Проба "А", которая показала положительный результат, была взята у полузащитника в конце октября. В ближайшее время планируется вскрыть пробу "B".

Мудрик играет в английском клубе "Челси" с 2023 года. Его соглашение с лондонской командой действует до лета 2031 года. Сборная Азербайджана дома сыграет против Украины 9 сентября 2025 года, на выезде - 13 октября.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi"nin üzvü Azərbaycan millisi ilə oyunları buraxa bilər, futbolçuda dopinq aşkarlanıb

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