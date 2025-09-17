Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Игрок "Бенфики": Каждая атака "Карабаха" несла угрозу

    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 10:58
    Игрок Бенфики: Каждая атака Карабаха несла угрозу

    Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Георгий Судаков прокомментировал поражение от "Карабаха" (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sport TV.

    "Мы начали хорошо, вели 2:0 и контролировали игру. Но после пропущенного гола со штрафного все изменилось. "Карабах" сделал не так уж много, но каждая его атака несла угрозу. Второй тайм мы провели слабо. Теперь нужно проанализировать ошибки и готовиться к следующим матчам", - сказал 23-летний украинский футболист.

    Судаков, оформивший в игре две результативные передачи, отметил, что выступать за "Бенфику" - фантастика, однако итоговый результат оставил его разочарованным.

    Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.

    "Benfika"nın ukraynalı futbolçusu: "Qarabağ"ın hər hücumu təhlükəli idi"

