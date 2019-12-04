Игры Евро-2020 в Баку будут снимать 28 камер

УЕФА назначил продюсера в Баку, в котором состоятся 4 игры чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report, это первый представитель от Испании Оскар Лаго Домингес.

Продюсер группы "Медиапро" будет руководить творческой группой по городу Баку. Он занимал аналогичную позицию во время финальных встреч Лиги чемпионов в 2010 и 2019 годах в Мадриде. Домингес участвовал в более 100 играх Лиги чемпионов, более 1000 игр в Ла Лиге, финальной встрече Кубка Либертадорес, в 1992 году на Летних олимпийских играх в Барселоне и на Гран-при Испании.

"Медиапро" имеет большой опыт в организации крупных спортивных мероприятий. Компания направит в Баку коллектив, в состав которого войдет 51 человек. Из них 28 будут операторами.

Отметим, что в Баку состоятся четыре игры Евро-2020. 13 июня встретятся Швейцария и Уэльс, 17 июня – Турция и Уэльс, 21 июня – Турция и Швейцария. 4 июля состоится игра четвертьфинала. Все встречи пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.