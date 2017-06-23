Игра Лиги чемпионов поручена бригаде азербайджанских судей

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Ответная встреча между норвежским "Русенборгом" и ирландским "Дандолком" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу поручена бригаде азербайджанских судей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главным судьей встречи будет рефери ФИФА Алияр Агаев. Ему будут помогать помощник рефери ФИФА Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Функцию четвертого судьи исполнит Орхан Мамедов.

Отметим, что игра состоится 18 и 19 июля.