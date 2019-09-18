Игорь Пономарев прокомментировал возможность его назначения тренером "Сабаха"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Игорь Пономарев прокомментировал вероятность руководства "Сабахом".

Ныне являющийся членом Наблюдательного совета столичного клуба 58-летний специалист заявил Report, что пока не располагает информацией по этому поводу.

"Состоится заседание Наблюдательного совета, где определят дальнейшие шаги", - отметил он.

Пономарев отказался комментировать вопрос о том, желает ли он стать главным тренером "Сабаха", поскольку входит в состав Наблюдательного совета.

Отметим, что Игорь Пономарев был главным тренером сборной Азербайджана в 2000-2001 годах. В 1978-1981 и 1983-1988 годах он носил форму "Нефтчи". Проживающий в Швеции опытный специалист был также главным тренером "Хазар Лянкярана".