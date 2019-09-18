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Игорь Пономарев прокомментировал возможность его назначения тренером "Сабаха"

Игорь Пономарев прокомментировал вероятность руководства "Сабахом"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Игорь Пономарев прокомментировал вероятность руководства "Сабахом".

Ныне являющийся членом Наблюдательного совета столичного клуба 58-летний специалист заявил Report, что пока не располагает информацией по этому поводу.

"Состоится заседание Наблюдательного совета, где определят дальнейшие шаги", - отметил он. 

Пономарев отказался комментировать вопрос о том, желает ли он стать главным тренером "Сабаха", поскольку входит в состав Наблюдательного совета.  

Отметим, что Игорь Пономарев был главным тренером сборной Азербайджана в 2000-2001 годах. В 1978-1981 и 1983-1988 годах он носил форму "Нефтчи". Проживающий в Швеции опытный специалист был также главным тренером "Хазар Лянкярана". 

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