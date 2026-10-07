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    Франция высвободит 10 млн баррелей дизеля из резервов для стабилизации цен

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 22:26
    Франция высвободит 10 млн баррелей дизеля из резервов для стабилизации цен

    Во Франции планируют высвободить из стратегических резервов 10 млн баррелей дизельного топлива для стабилизации цен на рынке страны.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этих планах сообщил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в своем выступлении в Матиньоне.

    По словам премьера, данное решение позволит снизить цены на топливо на французских заправках: "Десять миллионов баррелей будут высвобождены из стратегических запасов, что позволит снизить цену литра дизельного топлива на заправках на 12–18 сантимов (0,12-0,18 евро)".

    Лекорню добавил, что данный объем будет выпускаться на рынок в течение трех месяцев.

    "В ближайшее время я подпишу указ, разрешающий эту операцию, рассчитанную на три месяца. Мировые котировки продолжат меняться, но таким образом мы сможем смягчить часть ценового удара. Объемы, разумеется, будут контролироваться для обеспечения нашей энергетической безопасности, а у операторов будет до одного года на восполнение этих запасов. Эта мера дает нам время для сокращения зависимости от решений, принимаемых в других странах, и их последствий", - уточнил премьер.

    Ранее сообщалось, что страны G7 высвободят из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов для борьбы с энергетическим кризисом.

    Себастьен Лекорню Франция Дизельное топливо
    Fransa qiymətləri sabitləşdirmək üçün ehtiyatlardan 10 milyon barel dizel buraxacaq
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