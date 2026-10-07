В Азербайджане дела по денежным требованиям будут передавать частным судебным исполнителям

В 2025 году в Азербайджане был принят закон "О частных судебных исполнителях", внедрение этого института планируется в 2026 году.

Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

По его словам, с внедрением института частных судебных исполнителей государство передаст часть нагрузки по исполнению судебных и других исполнительных документов частному сектору, сохранив за собой функции надзора и регулирования.

"На первоначальном этапе деятельность частных судебных исполнителей будет распространяться на определенные категории исполнительных документов, в основном связанных с денежными требованиями. Для эффективной организации их деятельности необходимы стимулирующие механизмы, связанные с доходностью. Поэтому на предварительном этапе считаем целесообразным передавать частным судебным исполнителям дела, связанные с денежными требованиями", - сказал министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.