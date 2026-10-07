Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Азербайджане дела по денежным требованиям будут передавать частным судебным исполнителям

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 22:09
    В Азербайджане дела по денежным требованиям будут передавать частным судебным исполнителям

    В 2025 году в Азербайджане был принят закон "О частных судебных исполнителях", внедрение этого института планируется в 2026 году.

    Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

    По его словам, с внедрением института частных судебных исполнителей государство передаст часть нагрузки по исполнению судебных и других исполнительных документов частному сектору, сохранив за собой функции надзора и регулирования.

    "На первоначальном этапе деятельность частных судебных исполнителей будет распространяться на определенные категории исполнительных документов, в основном связанных с денежными требованиями. Для эффективной организации их деятельности необходимы стимулирующие механизмы, связанные с доходностью. Поэтому на предварительном этапе считаем целесообразным передавать частным судебным исполнителям дела, связанные с денежными требованиями", - сказал министр.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Фарид Ахмедов Частные судебные исполнители
    Fərid Əhmədov: Dövlət pul tələbləri ilə bağlı icra sənədlərinin icrasını bazara ötürəcək
    Farid Ahmadov: Azerbaijan to transfer execution of enforcement documents arising from monetary claims to market
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей