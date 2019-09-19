Игорь Пономарев назначен временным главным тренером ФК "Сабах"

Состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, на встрече присутствовали председатель правления Фирудин Гурбанов и члены правления - Рауф Халилов, Игорь Пономарев, Рахман Гаджиев, Ягуб Гусейнов и президент клуба Максуд Адыгёзалов.

На заседание было принято решение о назначении временным главным тренером опытного специалиста Игоря Пономарева. И.Пономарев будет исполнять обязанности главного тренера с понедельника следующей недели после матча Премьер-лиги против "Сумгайыта".