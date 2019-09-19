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Игорь Пономарев назначен временным главным тренером ФК "Сабах"

Игорь Пономарев назначен временным главным тренером ФК "Сабах"

Состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, на встрече присутствовали председатель правления Фирудин Гурбанов и члены правления - Рауф Халилов, Игорь Пономарев, Рахман Гаджиев, Ягуб Гусейнов и президент клуба Максуд Адыгёзалов.

На заседание было принято решение о назначении временным главным тренером опытного специалиста Игоря Пономарева. И.Пономарев будет исполнять обязанности главного тренера с понедельника следующей недели после матча Премьер-лиги против "Сумгайыта".

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