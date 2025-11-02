IFFHS назвала авторов наибольшего числа голов в 2025 году

Игрок сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн забил больше всего голов в международных турнирах в 2025 году.

Как передает Report, это следует из результатов исследования Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Отмечается, что Холанн отличился в соревнованиях текущего года 23 раза - 10 раз в командных матчах, а 13 раз в составе сборной.

На втором месте расположился нападающий сборной Англии Гарри Кейн, выступающий за германскую "Баварию". Опытный игрок стал автором 21 гола (14 за клуб, 7 за сборную) в международных турнирах.