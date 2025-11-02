Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    IFFHS назвала авторов наибольшего числа голов в 2025 году

    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 13:23
    IFFHS назвала авторов наибольшего числа голов в 2025 году

    Игрок сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн забил больше всего голов в международных турнирах в 2025 году.

    Как передает Report, это следует из результатов исследования Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Отмечается, что Холанн отличился в соревнованиях текущего года 23 раза - 10 раз в командных матчах, а 13 раз в составе сборной.

    На втором месте расположился нападающий сборной Англии Гарри Кейн, выступающий за германскую "Баварию". Опытный игрок стал автором 21 гола (14 за клуб, 7 за сборную) в международных турнирах.

    Эрлинг Холанн голы
    2025-ci ildə indiyədək beynəlxalq oyunlarda ən çox qol vuran futbolçu açıqlanıb

    Последние новости

    13:41

    Пезешкиан: Иран отстроит заново свои ядерные объекты

    В регионе
    13:23

    IFFHS назвала авторов наибольшего числа голов в 2025 году

    Футбол
    13:06
    Фото

    В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие

    Происшествия
    13:01
    Фото

    В Кёльне состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеров

    Диаспора
    12:58
    Фото

    В Баку прошел пятый "Забег Победы"

    Спорт
    12:43

    Суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской РИВ

    Происшествия
    12:39

    Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение

    Другие страны
    12:32

    Иран получил предложения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе

    В регионе
    12:26

    В Баку и регионах завтра пройдут дожди

    Экология
    Лента новостей