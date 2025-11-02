2025-ci ildə indiyədək beynəlxalq oyunlarda ən çox qol vuran futbolçu açıqlanıb
Futbol
- 02 noyabr, 2025
- 12:25
2025-ci ildə beynəlxalq turnirlərdə indiyədək ən çox qol vuran futbolçu müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası araşdırma aparıb.
Birinci pillədə Norveç millisinin və İngiltərənin "Mançester Siti" komandasının futbolçusu Erlinq Holann qərarlaşıb. O, cari ildə beynəlxalq matçlarda 23 dəfə fərqlənib. Forvard 10 dəfə klub forması ilə, 13 dəfə isə yığmada adını tabloya yazdırıb.
İkinci sırada Almaniya təmsilçisi "Bavariya"da çıxış edən İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn yer alıb. Təcrübəli oyunçu beynəlxalq qarşılaşmalarda 21 qolun (14 klub, 7 yığma) müəllifi olub.
