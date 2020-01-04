​Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в “Милан”

“Милан” в товарищеском матче разгромил клуб “Роденс” со счётом 9:0.

Как передает Report, один из мячей в составе “россонери” забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных. 38-летний форвард отыграл во встрече первый тайм.

В составе “Милана” забивали также Давиде Калабрия (дубль), Хакан Чалханоглу, Лукас Пакета, Кшиштоф Пёнтек (дубль), Рафаэл Леау и Самуэль Кастильехо.

Последним клубом Ибрагимовича был “Лос-Анджелес Гэлакси”, за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за “Милан” с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.