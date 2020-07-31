О нас
Report Georgia

Ибрагимович решил остаться в "Милане"

Ибрагимович решил остаться в "Милане" Шведский нападающий Златан Ибрагимович принял решение остаться в "Милане".
Футбол
31 июля 2020 г. 08:48
Ибрагимович решил остаться в Милане

Шведский нападающий Златан Ибрагимович принял решение остаться в "Милане".

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, остаться в команде желание изъявил сам футболист. Переговоры о подписании нового соглашения еще не начались, однако стороны не сомневаются в том, что контракт будет подписан.

Действующий контракт Ибрагимовича истекает в конце августа. После перехода в "Милан" в январе 2020 года форвард провел в Серии А 19 матчей, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İbrahimoviç "Milan"da qalmağa qərar verib

Новости партнеров

Другие новости из категории

ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино
ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино
31 июля 2020 г. 07:46
Тренер ПСЖ надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов
Тренер "ПСЖ" надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов
31 июля 2020 г. 05:42
В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА
В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА
30 июля 2020 г. 17:15
Бывший игрок Нефтчи перешел в аргентинский клуб
Бывший игрок "Нефтчи" перешел в аргентинский клуб
30 июля 2020 г. 16:09
Новый игрок Сабаха прооперирован
Новый игрок "Сабаха" прооперирован
30 июля 2020 г. 12:25
Ювентус проиграл на выезде, Милан устроил разгром
"Ювентус" проиграл на выезде, "Милан" устроил разгром
30 июля 2020 г. 02:15
Габала и Зиря попросили помощи у АФФА
"Габала" и "Зиря" попросили помощи у АФФА
30 июля 2020 г. 01:41
Определился победитель Кубка Турции
Определился победитель Кубка Турции
30 июля 2020 г. 00:58
В Испании коронавирус обнаружили у игроков 5 клубов
В Испании коронавирус обнаружили у игроков 5 клубов
29 июля 2020 г. 23:51
Назван самый дорогой футбольный бренд мира
Назван самый дорогой футбольный бренд мира
29 июля 2020 г. 21:32

Последние новости

09:22
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы Внутренняя политика
08:48
Ибрагимович решил остаться в "Милане" Футбол
07:46
ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино Футбол
06:25
Жертвами взрыва в Афганистане стали не менее 40 человек Другие страны
05:42
Тренер "ПСЖ" надеется на восстановление Мбаппе к Лиге чемпионов Футбол
04:10
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 2,6 млн Другие страны
03:13
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США Другие страны
02:23
За сутки в Турции выявили 967 новых случаев коронавируса В регионе
01:13
ФотоВидео Социальная поддержка от кинотеатра «CinemaPlus» Kультурная политика
00:58
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing В регионе
00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы Религия
23:47
ФотоУмерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака Другие страны
22:47
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов Другие страны
21:58
ФотоAZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана Социальная защита
20:52
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Другие страны
Вся новостная лента