Ибрагимович подпишет контракт с "Миланом" сроком на 6 месяцев

Шведский нападающий Златан Ибрагимович принял окончательно решение относительно своего будущего клуба и подпишет контракт с "Миланом" сроком на 6 месяцев.

Как передает Report, ожидается, что официально о решении Златана будет объявлено в течение двух дней. Он подпишет контракт с "Миланом" до июня 2020 года, с возможностью продления при опредёленных условиях. Сторонам осталось урегулировать детали и закрыть сделку.

Ранее сообщалось, что 36-летним форвардом интересуются "Эвертон", "Наполи" и "Монца" из Серии С.

Ибрагимович выступал за "Милан2 с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей. С россонери он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

В завершившемся сезоне MLS Златан принял участие в 31 матче за "Лос-Анджелес Гэлакси". На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.