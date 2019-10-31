 Наверх

Ибрагимович назвал причину возвращения в Испанию

Ибрагимович назвал причину возвращения в Испанию

Выступающий в американском "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал причину возвращения в Испанию.

Как сообщает Report, 38-летний шведский футболист разместил в своём Twitter-аккаунте видеообращение. 

Он стал лицом одной из испанских букмекерских контор.

Отметим, что контракт Ибрагимовича с американским "Лос-Анджелес Гэлакси" завершается в нынешнем году. Швед неоднократно заявлял о желании вернуться в европейский футбол, а несколько дней назад форвард опубликовал видео, на котором анонсировал своё возвращение в Испанию.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!