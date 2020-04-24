​Ибрагимович купил тысячу гектаров земли в шведском лесу

Златан Ибрагимович https://report.az/storage/news/aec6e43f74fe7302067375b0c241da4e/315416df-2d75-4fc6-a586-96e1efb650a6_292.jpg

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович приобрёл 1000 гектаров земельного участка с лесом в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на Aftonbladet, покупка была сделана ещё прошлым летом, когда футболист выступал в США за "Лос-Анджелес Гэлакси". Участок был приобретён у компании Persson Invest по цене 30 млн шведских крон или 2,7 млн евро.

Златан уже владеет несколькими объектами в этом районе. В дополнение к большой вилле возле горы, он также имеет в собственности охотничий домик у озера, а теперь и примыкающий к нему земельный участок. Ранее уже было известно, что Златан увлекается охотой, рыбалкой и активным отдыхом на природе.

На время объявленного карантина в Италии в связи с пандемией коронавируса, Ибрагимович вернулся в Швецию и проходит тренировочный процесс с "Хаммарбю". Он является владельцем 25% акций этого клуба.