Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал команду, где бы он хотел завершить карьеру.

Как сообщает Report, в заявлении Marka 47-летний специалист пообещал закончить карьеру в академии "Барселоны": "Я закончу там же, где начинал. Моей последней миссией будет работа в молодежных командах. Надеюсь, в молодежных командах "Барселоны". Я верю, что так и произойдет. Когда я был тренером "Барселоны", сошлось абсолютно все. У нас был молодой президент, отличный руководящий состав, золотое поколение игроков и лучший футболист мира".

Отметим, что тренерскую карьеру Гвардиола начал в 2007 году в "Барселоне Б", через год он получил работу в первой команде. Вместе с "Барселоной" трижды выигрывал чемпионат Испании, еще дважды побеждал в Лиге чемпионов. После чемпионства с "Манчестер Сити" Гвардиола заключил новый контракт с "горожанами" до лета 2021 года.