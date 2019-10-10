​Хорватия принимает Венгрию, Словакия Уэльс

Сегодня стартуют матчи VII тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Как передает Report, в 4 группах тура состоятся 10 матчей.

В группе Е сборная Азербайджана в этом туре не сыграет. Лидер группы Хорватия принимает в родных стенах Венгрию, а Словакия футболистов Уэльса.

В группе С голландцы встретятся с североирландцами. В другой игре Беларусь принимает Эстонию.

В группе G претендент на выход из группы сборная Польши сыграет с Латвией, а Словения будет гостить в Северной Македонии. Не потеряла еще шансы выступить в финальной части ЕВРО-2020 и сборная Австрии, которая примет команду Израиля.

В группе I состоятся три матча: Бельгия – Сан-Марино, Россия – Шотландия, Казахстан – Кипр.