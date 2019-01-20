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    Хет-трики Мбаппе и Кавани помогли ПСЖ разгромить Генгам со счётом 9:0

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В матче 21-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Генгам». 

    Как передает Report, встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.

    Нападающий Неймар стал автором двух голов. По хет-трику оформили форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Ещё один мяч забил защитник Тома Мёнье.

    Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. «Генгам» потерпел второе поражение в последних трёх встречах.

    Парижский клуб, набрав 53 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, команда из Генгама (14) занимает последнее, 20-е место.

    В следующем туре чемпионата Франции «Генгам» на своём стадионе 26 января сыграет с «Реймсом», а «ПСЖ» на следующий день дома встретится с «Ренном».

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