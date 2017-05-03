Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Реал" на домашнем стадионе разгромил "Атлетико" со счетом 3:0 в рамках первого матча полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, хет-трик оформил Криштиану Роналду (10, 73, 86-я минуты).

Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф. Кроме того, португалец оформил хет-трик во втором матче подряд, 18 апреля в домашней встрече с "Баварией" Роналду также забил три мяча.

Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико".