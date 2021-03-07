Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Боруссией»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
Уже к девятой минуте гости забили два мяча. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.
К концу первого тайма «Баварии» удалось отыграться усилиями Роберта Левандовски. Польский форвард также оформил дубль. В концовке встречи мюнхенцы вырвались вперед: сначала забил Леон Горецки, а затем Левандовски стал автором хет-трика.
Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 39-ю баллами осталась шестой.