Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Боруссией»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 4:2.

Уже к девятой минуте гости забили два мяча. Дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд.

К концу первого тайма «Баварии» удалось отыграться усилиями Роберта Левандовски. Польский форвард также оформил дубль. В концовке встречи мюнхенцы вырвались вперед: сначала забил Леон Горецки, а затем Левандовски стал автором хет-трика.

Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 39-ю баллами осталась шестой.