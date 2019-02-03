Хет-трик Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Манчестер Сити" обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 3:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу благодаря трем мячам аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 30-летний аргентинец отличился на 1-й, 44-й и 61-й минутах, в составе "Арсенала" голом отметился Лоран Косьельни на 11-й минуте. Хет-трик стал для Агуэро десятым в Английской премьер-лиге, рекорд лиги по количеству хет- триков принадлежит Алану Ширеру - 11.

Команды испанских наставников Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити") и Унаи Эмери ("Арсенала") провели 12-й очный матч в различных турнирах, Гвардиола одержал восьмую победу, еще четыре игры завершились вничью.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 59 очков после 25 игр. "Арсенал" идет шестым с 47 очками. Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 6 февраля против ливерпульского "Эвертона", "Арсенал" 9 февраля отправится в гости к "Хаддерсфилд Таун".