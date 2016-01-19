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    "Хазар-Лянкяран" привлек в состав команды нового футболиста

    Мирзага Гусейнпур примет участие на сегодняшней тренировке команды

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Клуб "Хазар-Лянкяран" привлек на смотр нового футболиста.

    Как сообщили Report из клуба, бывший футболист национальной сборной Мирзага Гусейнпур примет участие на сегодняшней тренировке команды.

    В 16:00 нападающий выйдет на первую тренировку на Лянкяранском городском стадионе. Некоторое время назад контракт с М.Гусейнпуром, выступавшим в начале сезона в составе "Сумгайыта", был аннулирован по обоюдному согласию.

    Отметим, что за свою карьеру выходец российской команды "Ростов" выступал в клубе "Митос" (РФ) и азербайджанских клубах "Интер", "Симург" и "Сумгайыт".

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