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Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре

Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре Катарский клуб "Аль-Садд" под руководством бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании стал чемпионом страны, не проиграв ни одного матча
Футбол
9 июля 2021 г. 11:46
Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре

Катарский клуб "Аль-Садд" под руководством бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании стал чемпионом страны, не проиграв ни одного матча

Испанец Хави, возглавляющий катарский футбольный клуб "Аль-Садд", признан лучшим тренером национального чемпионата по итогам прошедшего сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, команда под руководством бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны. Лучшим игроком сезона был признан полузащитник "Аль-Садда" Санти Касорла. Он сыграл в 20 матчах национального чемпионата, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Хави 41 год, он тренирует "Аль-Садд" с 2019 года, за это время команда под руководством испанца также выиграла Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).

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