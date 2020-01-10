СМИ: Хави может стать главным тренером "Барселоны"

Бывший футболист "Барселоны" Хави может сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера каталонской команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Rac1, в Дохе генеральный директор "Барсы" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль встретились с 40-летним Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.

Отметим, что Хави, который является воспитанником "Барселоны" и провел за испанский клуб более 700 матчей, с мая 2019 года возглавляет катарский "Аль-Садд".