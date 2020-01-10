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СМИ: Хави может стать главным тренером "Барселоны"

Хави может стать главным тренером "Барселоны"

Бывший футболист "Барселоны" Хави может сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера каталонской команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Rac1, в Дохе генеральный директор "Барсы" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль встретились с 40-летним Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.

Отметим, что Хави, который является воспитанником "Барселоны" и провел за испанский клуб более 700 матчей, с мая 2019 года возглавляет катарский "Аль-Садд".

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