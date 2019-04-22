Хавбек "Барселоны" попал в сферу интересов "Челси"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо попал в сферу трансферных интересов лондонского "Челси".

Как передаёт Report, английский клуб готов вступить в борьбу за хавбека, если полузащитник Эден Азар в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал".

Как сообщалось, команды уже ведут переговоры, которые близки к завершению.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года. Однако закрепиться в стартовом составе хавбек так и не смог.

Он сыграл за каталонскую команду 31 матч в чемпионате Испании (19 - в стартовом составе), забил пять мячей и отдал две результативные передачи.