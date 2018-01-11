Хамит Алтынтоп заключил контракт с клубом, выступающим в Суперлиге Турции

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист турецкой сборной Хамит Алтынтоп продолжит карьеру в "Ени Малатьяспор".

Как сообщает Report со ссылкой на beIN Sports, 35-летний полузащитник договорился с представителем Суперлиги.

С ним достигнуто соглашение до конца текущего сезона.

Отметим, что за свою карьеру Хамит Алтынтоп играл в немецких клубах "Шальке" и "Бавария", испанском "Реал Мадриде", турецком "Галатасарае".

Его последним клубом был "Дармштадт", ведущий борьбу во II Бундеслиге.