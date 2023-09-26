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Хаби Алонсо станет главным тренером "Реала"

Хаби Алонсо станет главным тренером "Реала" Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо будет назначен главным тренером мадридского "Реала" с сезона-2024/25.
Футбол
26 сентября 2023 г. 05:38
Хаби Алонсо станет главным тренером Реала

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо будет назначен главным тренером мадридского "Реала" с сезона-2024/25.

Как передает Report со ссылкой на испанское издание Marca, на данный момент "сливочных" возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти. В июле президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес сообщил, что в 2024 году Анчелотти станет во главе сборную Бразилии.

41-летний Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года. В текущем сезоне его подопечные с 13 очками занимают второе место в Бундеслиге после пяти туров, уступая мюнхенской "Баварии" по дополнительным показателям.

В качестве футболиста Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Алонсо также играл за "Эйбар", "Реал Сосьедад", "Ливерпуль" и "Баварию". В футболке сборной Испании он становился победителем чемпионата мира и дважды чемпионата Европы.

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