​Гвардиола пообещал не уходить, если его не уволят

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил мнение относительно своего будущего и подчеркнул, что покинет клуб только при условии его увольнения руководством.

Об этом Report передает со ссылкой на Sky Sports.

"Я говорил много раз, если "Манчестер Сити" не уволит меня, то я никуда не уйду. На 100 процентов я собираюсь остаться здесь в следующем сезоне и не потому, что мы выиграли две последние игры или играли лучше последние несколько месяцев. Мне нравится работать с игроками, и даже если всё идет плохо, и мы не попадём в Лигу чемпионов, я не уйду.

"Для менеджера всегда есть хорошие и плохие моменты, вы не можете выигрывать всё время. Но всё зависит от того, что мы можем сделать дальше и как мы можем улучшить свою игру", — цитирует Гвардиолу издание.

Контракт Гвардиолы рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет 23,5 млн евро в год.