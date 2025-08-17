О нас

Гвардиола объяснил, почему недоволен составом "Манчестер Сити" на старте сезона АПЛ

Гвардиола объяснил, почему недоволен составом "Манчестер Сити" на старте сезона АПЛ Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о необходимости сокращения состава после победы над "Вулверхэмптоном" (4:0) во встрече первого тура английской Премьер-лиги.
Футбол
17 августа 2025 г. 07:45
Гвардиола объяснил, почему недоволен составом Манчестер Сити на старте сезона АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о необходимости сокращения состава после победы над "Вулверхэмптоном" (4:0) во встрече первого тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, слова испанца приводит британская The Guardian.

"Доволен ли я командой? Нет — у нас слишком много игроков. Сегодня в заявке не было Родри, Фодена, Ковачича и Савио, а Аке и Гюндоган остались на скамейке. Мне нравится, когда в распоряжении есть глубина для всех турниров, но я не хочу, чтобы кто‑то оставался вне состава — в таких условиях трудно создать здоровую конкуренцию и боевой дух. Клуб об этом знает еще с прошлого сезона, но ситуация остается прежней. В ближайшие недели мы будем вести переговоры с игроками и их агентами, чтобы найти выход. Нам нужно сократить состав, иначе поддерживать командный дух будет сложно", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Гвардиолы заняли третье место в турнирной таблице АПЛ.

