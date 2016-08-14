 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Гвардиола начинает карьеру в "Манчестер Сити" с победы над "Сандерлендом" - ВИДЕО

    Сити вырвал победу за три минуты до конца основного времени

    Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Наставник «МС» Хосеп Гвардиола дебютировал в АПЛ.

    Как передает Report, в первом туре стартовавшего чемпионата Англии «горожане» встречались с «Сандерлендом» в домашних стенах.

    Хозяева поля быстро вышли вперед благодаря голу Серхио Агуэро, однако на 71-й минуте форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо сравнял счет. «Сити» вырвал победу за три минуты до конца основного времени, когда защитник соперника Пади Макнейр отметился автоголом.

    Голы:

    1:0 – 4, пенальти Агуэро, 1:1 – 71 Дефо, 2:1 – 87, автогол Макнейр.

    Таким образом, Хосеп Гвардиола в седьмом сезоне кряду начал национальный чемпионат с победы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi