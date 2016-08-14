​Гвардиола начинает карьеру в "Манчестер Сити" с победы над "Сандерлендом" - ВИДЕО

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Наставник «МС» Хосеп Гвардиола дебютировал в АПЛ.

Как передает Report, в первом туре стартовавшего чемпионата Англии «горожане» встречались с «Сандерлендом» в домашних стенах.

Хозяева поля быстро вышли вперед благодаря голу Серхио Агуэро, однако на 71-й минуте форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо сравнял счет. «Сити» вырвал победу за три минуты до конца основного времени, когда защитник соперника Пади Макнейр отметился автоголом.

Голы:

1:0 – 4, пенальти Агуэро, 1:1 – 71 Дефо, 2:1 – 87, автогол Макнейр.

Таким образом, Хосеп Гвардиола в седьмом сезоне кряду начал национальный чемпионат с победы.