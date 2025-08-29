    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    • 29 августа, 2025
    • 01:09
    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Мы понимаем, что это очень большая ответственность. Постараемся хорошо бороться и радовать наших болельщиков.

    Как сообщает Report, об этом главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил в пресс-службе клуба, оценивая соперников, с которыми они встретятся на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    "Прежде всего, я хочу еще раз поблагодарить наших болельщиков. Благодарю каждого из них за поддержку, атмосферу, которые они создали во время ответного матча плей-офф с "Ференцварошем". Наши болельщики заслужили увидеть общую стадию Лиги чемпионов", - сказал специалист.

    Гурбан Гурбанов также высказал свое мнение о соперниках на общем этапе.

    "Все команды, с которыми мы встретимся, очень серьезные соперники. Это клубы с историей в своих странах. "Ливерпуль", "Челси", "Аякс", "Наполи", а также другие - "Бенфика", "Айнтрахт", "Копенгаген" и "Атлетик" - все это сильные команды, хорошо известные всем.

    Постараемся хорошо подготовиться к этим матчам. Потому что этот турнир - совершенно другой уровень. Волнение в Лиге чемпионов в несколько раз сильнее. Здесь и сила, и скорость, и ход игры совершенно иные. Мы понимаем, что это очень большая ответственность. Постараемся хорошо бороться и радовать наших болельщиков", - подчеркнул Г. Гурбанов.

    Отметим, что "Каабах" в рамках общего этапа сыграет на выезде с "Ливерпулем" (Англия), "Бенфикой" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетико" (Испания), а дома - с "Челси" (Англия), "Айнтрахтом" (Германия), "Аяксом" (Нидерланды) и "Копенгагеном" (Дания).

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qurbanov Qurbanov: Qarşılaşacağımız komandaların hamısı çox ciddi rəqibdir

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей