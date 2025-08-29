Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

Мы понимаем, что это очень большая ответственность. Постараемся хорошо бороться и радовать наших болельщиков.

Как сообщает Report, об этом главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил в пресс-службе клуба, оценивая соперников, с которыми они встретятся на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Прежде всего, я хочу еще раз поблагодарить наших болельщиков. Благодарю каждого из них за поддержку, атмосферу, которые они создали во время ответного матча плей-офф с "Ференцварошем". Наши болельщики заслужили увидеть общую стадию Лиги чемпионов", - сказал специалист.

Гурбан Гурбанов также высказал свое мнение о соперниках на общем этапе.

"Все команды, с которыми мы встретимся, очень серьезные соперники. Это клубы с историей в своих странах. "Ливерпуль", "Челси", "Аякс", "Наполи", а также другие - "Бенфика", "Айнтрахт", "Копенгаген" и "Атлетик" - все это сильные команды, хорошо известные всем.

Постараемся хорошо подготовиться к этим матчам. Потому что этот турнир - совершенно другой уровень. Волнение в Лиге чемпионов в несколько раз сильнее. Здесь и сила, и скорость, и ход игры совершенно иные. Мы понимаем, что это очень большая ответственность. Постараемся хорошо бороться и радовать наших болельщиков", - подчеркнул Г. Гурбанов.

Отметим, что "Каабах" в рамках общего этапа сыграет на выезде с "Ливерпулем" (Англия), "Бенфикой" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетико" (Испания), а дома - с "Челси" (Англия), "Айнтрахтом" (Германия), "Аяксом" (Нидерланды) и "Копенгагеном" (Дания).