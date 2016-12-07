Гурбан Гурбанов: Я всегда боялся не поражения, а того, что могу разочаровать болельщиков

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Это наш последний матч в группе. Каждая игра бывает важнее предыдущей. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть шанс. Однако нашим соперником является "Фиорентина"".

Как отмечает Report, об этом на пресс-конференции, организованной перед предстоящей 8 декабря в Баку встречей с итальянским клубом "Фиорентина" в VI туре группового этапа Лиги Европы заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Он отметил, что команда должна быть более внимательной на матче с клубом "Фиорентина": "В целом, играть против итальянских команд сложно. Очень хотелось бы одержать победу. Футболисты должны быть очень внимательными. У нас есть время до завтра, и мы постараемся сделать то, что считаем наиболее правильным".

Затем главный тренер ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопросы он сказал, что всегда боялся не поражения, а того, что может разочаровать болельщиков.