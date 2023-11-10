Главный тренер "Карабаха" высказался о травме Лунева

Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев получил травму в игре IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против немецкого "Байера".
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Однако через 9 минут голкипер всё-таки был вынужден покинуть поле. Вместо него в "рамке" появился Лука Гугешашвили.
Главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов назвал травму игрока серьезной.
"У него сильная боль в колене. Удар был сильным. Более точную информацию о тяжести травмы сможем предоставить завтра", - добавил он.
Напомним, что матч прошел на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Единственный гол на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте забил Виктор Бонифасе, реализовав спорный пенальти.