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Главный тренер "Карабаха" высказался о травме Лунева

Главный тренер "Карабаха" высказался о травме Лунева Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев получил травму в игре IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против немецкого "Байера".
Футбол
10 ноября 2023 г. 01:08
Главный тренер Карабаха высказался о травме Лунева

Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев получил травму в игре IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против немецкого "Байера".

Как сообщает Report, на 76-й минуте встречи нападающий гостей Виктор Бонифасе в попытке добраться до мяча после прострельной передачи въехал в ногу Луневу, которому затем оказали медицинскую помощь.

Однако через 9 минут голкипер всё-таки был вынужден покинуть поле. Вместо него в "рамке" появился Лука Гугешашвили.

Главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов назвал травму игрока серьезной.

"У него сильная боль в колене. Удар был сильным. Более точную информацию о тяжести травмы сможем предоставить завтра", - добавил он.

Напомним, что матч прошел на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Единственный гол на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте забил Виктор Бонифасе, реализовав спорный пенальти.

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