    Гурбан Гурбанов: Выход "Карабаха" в плей-офф ЛЧ — большое достижение

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 11:21
    Гурбан Гурбанов: Выход Карабаха в плей-офф ЛЧ — большое достижение

    Выход ФК "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА является большим достижением для азербайджанского футбола.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Гурбан Гурбанов в беседе с журналистами по возвращении из Ливерпуля.

    По словам наставника, этот результат является итогом многолетней системной работы клуба.

    "Мы очень рады. Клуб прошел большой и непростой путь. Мы стали 22-й командой турнира (на общем этапе - ред.) - это большое достижение для азербайджанского футбола. Поздравляю наш народ и игроков", - отметил он.

    Гурбанов также отметил, что на этапе плей-офф команда также приложит максимум усилий вне зависимости от того, кто станет ее соперником.

    Отдельную благодарность тренер выразил болельщикам. "Они дают нам дополнительную мотивацию. Этот успех - во многом их заслуга. Они еще раз доказали, что всегда рядом с командой", - сказал Гурбанов.

    Отметим, что "Карабах" с 10 очками занял 22-е место в общем этапе Лиги чемпионов.

    В плей-офф команде предстоит сыграть с английским "Ньюкаслом" или французским ПСЖ. Жеребьевка состоится 30 января.

    Гурбан Гурбанов ФК Карабах Лига Чемпионов Ливерпуль-Карабах
    Qurban Qurbanov: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının pley-offuna vəsiqə qazanması böyük nailiyyətdir"

