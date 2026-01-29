Гурбан Гурбанов: Выход "Карабаха" в плей-офф ЛЧ — большое достижение

Выход ФК "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА является большим достижением для азербайджанского футбола.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Гурбан Гурбанов в беседе с журналистами по возвращении из Ливерпуля.

По словам наставника, этот результат является итогом многолетней системной работы клуба.

"Мы очень рады. Клуб прошел большой и непростой путь. Мы стали 22-й командой турнира (на общем этапе - ред.) - это большое достижение для азербайджанского футбола. Поздравляю наш народ и игроков", - отметил он.

Гурбанов также отметил, что на этапе плей-офф команда также приложит максимум усилий вне зависимости от того, кто станет ее соперником.

Отдельную благодарность тренер выразил болельщикам. "Они дают нам дополнительную мотивацию. Этот успех - во многом их заслуга. Они еще раз доказали, что всегда рядом с командой", - сказал Гурбанов.

Отметим, что "Карабах" с 10 очками занял 22-е место в общем этапе Лиги чемпионов.

В плей-офф команде предстоит сыграть с английским "Ньюкаслом" или французским ПСЖ. Жеребьевка состоится 30 января.