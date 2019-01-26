Гурбан Гурбанов: Такие матчи идут нам только на пользу

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Мы заранее знали о силе нашего соперника, и увидели сегодня на поле очень быстрых футболистов".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал после контрольного матча в Анталии с " Шахтёром" (Донецк), в котором они проиграли со счетом 1:3.

По словам 47-летнего специалиста, этот матч был для команды очень полезным: "Соперник заставил нас много раз ошибиться, что пошло нам на пользу. Во втором тайме в составе команды соперника произошли изменения, наши футболисты стали активнее играть с мячом. Но и у нас были голевые моменты. "Шахтёр" - это команда, которая по максимуму может воспользоваться подвернувшимися возможностями. Отрадно, что игра продолжалась до конца. Когда мы сюда приехали погода не позволяла осуществить желаемого, но в конце все стало так как мы ожидали. И сегодняшний матч стал таким, каким мы хотели его видеть. Такие матчи идут нам только на пользу".

Отметим, что это был последний матч "Карабаха" на сборах в Анталии.