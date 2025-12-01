Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"

Гурбан Гурбанов провел свой 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный матч пришелся на 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Домашний матч с "Карван-Евлахом" (2:0) стал знаменательным для специалиста.

Команда Гурбанова, тренирующего агдамский клуб с лета 2008 года, за этот период одержала 467 побед, 185 раз сыграла вничью и 148 раз проигрывала. Агдамский клуб, забивший в этих матчах 1 375 голов, пропустил 631 гол.

За 17 лет руководства Гурбанова "Карабах" провел 538 матчей в Премьер-лиге, 75 - в Кубке и 187 - в еврокубках.

Главный тренер дебютировал в составе "Карабаха" 9 августа 2008 года. Его команда одержала победу со счетом 2:1 в матче Премьер-лиги против клуба "Бакылы".