    Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"

    Футбол
    • 01 декабря, 2025
    • 11:17
    Гурбан Гурбанов провел свой 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный матч пришелся на 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Домашний матч с "Карван-Евлахом" (2:0) стал знаменательным для специалиста.

    Команда Гурбанова, тренирующего агдамский клуб с лета 2008 года, за этот период одержала 467 побед, 185 раз сыграла вничью и 148 раз проигрывала. Агдамский клуб, забивший в этих матчах 1 375 голов, пропустил 631 гол.

    За 17 лет руководства Гурбанова "Карабах" провел 538 матчей в Премьер-лиге, 75 - в Кубке и 187 - в еврокубках.

    Главный тренер дебютировал в составе "Карабаха" 9 августа 2008 года. Его команда одержала победу со счетом 2:1 в матче Премьер-лиги против клуба "Бакылы".

    Гурбан Гурбанов ФК "Карабах" 800-й матч
    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib
    Лента новостей