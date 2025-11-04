Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубом

    Футбол
    • 04 ноября, 2025
    • 18:15
    Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч Карабах - Челси контролируется клубом

    Продажа билетов на матч Лиги чемпионов между "Карабахом" и английским "Челси" контролируется клубом и рядом структур, чтобы предотвратить их перепродажу на "черном рынке".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции.

    "У меня нет подробной информации по этому вопросу. Знаю, что ситуация находится под контролем клуба и соответствующих органов, поэтому не хотел бы подробно комментировать", - отметил наставник.

    Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

