Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубом

Продажа билетов на матч Лиги чемпионов между "Карабахом" и английским "Челси" контролируется клубом и рядом структур, чтобы предотвратить их перепродажу на "черном рынке".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции.

"У меня нет подробной информации по этому вопросу. Знаю, что ситуация находится под контролем клуба и соответствующих органов, поэтому не хотел бы подробно комментировать", - отметил наставник.

Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 21:45.