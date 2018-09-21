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    Гурбан Гурбанов отказался от участия на мероприятии ФИФА

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов отказался от участия на конференции ФИФА, посвященной итогам чемпионата мира 2018 года и церемонии награждения под названием "The Best".

    По полученной Report информации, в качестве причины 46-летний специалист указал предстоящий 23 сентября важный для них матч с "Габалой" в Премьер-лиге Азербайджана. 

    Он посчитал целесообразным быть рядом с командой в матче V тура.

    В заявлении Report информацию также подтвердил завотделом по прессе и связям с общественность АФФА Фируз Абдулла. 

    По его словам, согласно полученному от ФИФА приглашению, на мероприятие отправятся генсек АФФА Эльхан Мамедов и технический директор АФФА Бернхард Липперт. 

    Отметим, что посвященная итогам чемпионата мира 2018 года конференция ФИФА начнется 23 сентября в Лондоне. 

    А церемония вручения премии "The Best" состоится 24 сентября.  

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