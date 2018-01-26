Гурбан Гурбанов обнародовал состав сборной Азербайджана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, главный тренер Гурбан Гурбанов направил приглашение 24 игрокам для тренировочных сборов в турецком регионе Анталья, которое будет длиться с 27 по 31 января. Из них 11 выступает в "Карабахе". Есть еще 1 легионер.
Ниже приведенные футболисты вошли в состав, который собрал 45-летний специалист после назначения на пост:
|ФИО
|КЛУБ
|Гара Гараев
|Карабах
|Максим Медведев
|Карабах
|Афран Исмаилов
|Карабах
|Рахид Амиргулиев
|Карабах
|Махир Мадатов
|Карабах
|Рамиль Шейдаев
|Карабах
|Эльвин Юнусзаде
|Карабах
|Джошгун Диниев
|Карабах
|Аббас Гусейнов
|Карабах
|Шахрудин Мамедалиев
|Карабах
|Ричард Алмейда
|Карабах
|Кямран Агаев
|Кешля
|Руслан Абышов
|Нефтчи
|Рахман Гаджиев
|Нефтчи
|Мухаммед Мирзабеков
|Нефтчи
|Эмин Махмудов
|Нефтчи
|Рашад Азизли
|Нефтчи
|Антон Кривоцюк
|Нефтчи
|Джавид Гусейнов
|Габала
|Руслан Гурбанов
|Габала
|Tемкин Хелилзаде
|Габала
|Джавид Имамвердиев
|Сумгайыт
|Бахлул Мустафазаде
|Сумгайыт
|Павел Пашаев
|Олександрия (Украина)
Отметим, что азербайджанская сборная в рамках подготовительного процесса 30 января проведет товарищеский матч против сборной Молдовы. Встреча на стадионе "Мардан" начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Şamo QuliyevАвтор новости
Поделиться в Facebook