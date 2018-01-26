Гурбан Гурбанов обнародовал состав сборной Азербайджана

© Report

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, главный тренер Гурбан Гурбанов направил приглашение 24 игрокам для тренировочных сборов в турецком регионе Анталья, которое будет длиться с 27 по 31 января. Из них 11 выступает в "Карабахе". Есть еще 1 легионер.

Ниже приведенные футболисты вошли в состав, который собрал 45-летний специалист после назначения на пост:

ФИО КЛУБ Гара Гараев Карабах Максим Медведев Карабах Афран Исмаилов Карабах Рахид Амиргулиев Карабах Махир Мадатов Карабах Рамиль Шейдаев Карабах Эльвин Юнусзаде Карабах Джошгун Диниев Карабах Аббас Гусейнов Карабах Шахрудин Мамедалиев Карабах Ричард Алмейда Карабах Кямран Агаев Кешля Руслан Абышов Нефтчи Рахман Гаджиев Нефтчи Мухаммед Мирзабеков Нефтчи Эмин Махмудов Нефтчи Рашад Азизли Нефтчи Антон Кривоцюк Нефтчи Джавид Гусейнов Габала Руслан Гурбанов Габала Tемкин Хелилзаде Габала Джавид Имамвердиев Сумгайыт Бахлул Мустафазаде Сумгайыт Павел Пашаев Олександрия (Украина)

Отметим, что азербайджанская сборная в рамках подготовительного процесса 30 января проведет товарищеский матч против сборной Молдовы. Встреча на стадионе "Мардан" начнется в 20:00 по бакинскому времени.