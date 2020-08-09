Гурбан Гурбанов о матче Лиги Чемпионов

Наставник агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился своим мнением о матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА с северомакедонским "Силексом"

Наставник агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился своим мнением о матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА с северомакедонским "Силексом".

Как передает Report, по словам 48-летнего специалиста, сложно высказать какое-либо мнение об этапе, который состоит лишь из одного матча.

Опытный наставник отметил, что постарается в кратчайшее время собрать информацию о своем сопернике: «Мы в одинаковом положении: их чемпионат тоже завершился в марте. Но "Силекс" сегодня проведет первый матч в своем чемпионате. Будет нелегко собрать нужную нам информацию о команде и ее игроках».

Гурбанов подчеркнул необходимость очень правильно подготовиться к матчу: «Мы играем дома. В первую очередь мы должны полностью подготовить нашу команду к этой встрече. Конечно, футболисты будут далеки от нужной нам формы и уровня игры. В этом матче нужно быть предельно внимательными. Если мы, как сильный коллектив, сумеем выполнить задуманное на поле, то добудем хороший результат. В любом случае, тот факт, что этап состоит лишь из одного матча, не сулит ничего хорошего ни одной команде. Несмотря на все это, мы правильно построим игру и сделаем все возможное, чтобы добиться победы».

Отметим, что «Карабах» будет принимать «Силекс» дома. Встреча состоится 18 или 19 августа.